Необоснованные начисления за тепло и электричество выявили в Астане

«Установлено нарушение требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях в части несоблюдения норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, что привело к необоснованному начислению за тепло. За допущенные нарушения ТОО “Астанаэнергосбыт” привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере десяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате совершения административного правонарушения, а также внесено предписание о перерасчете в сторону возврата необоснованно полученного дохода в размере 209 365 (двести девять тысяч триста шестьдесят пять)», — говорится в сообщении.