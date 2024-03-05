Нацбанк Беларуси повысил курс доллара и курс евро на 5 марта 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 5 марта, вторник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 5 марта, вторник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,2300 рубля, 1 евро — 3,5048 BYN, 100 российских рублей — 3,5354 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 4 марта, понедельник, составляли:1 доллар США равен 3,2281 рубля, 1 евро — 3,4868 BYN, 100 российских рублей — 3,5361 белорусского рубля. Таким образом, в начале недели курс доллара и курс евро повысился, а курс российского рубля незначительно снизился.