В селе под Новосибирском продают одноэтажный коттедж за баней за 35 млн

В селе Новокаминка под Новосибирском продают одноэтажный коттедж с баней за 35 млн рублей. Объявление опубликовали в начале марта.
Над проектом дома работало архитектурное бюро. Все комнаты выполнены в спокойных тонах — с использованием дерева, белого, серого и черного цветов. В коттедже есть несколько спален и два санузла, панорамные окна. Гостиная совмещена с кухонной зоной.
Площадь коттеджа составляет 250 квадратных метров. В баню можно попасть прямо из дома. Он расположен на участке в 20 соток.
Будущим владельцам обещают полное единение с природой.