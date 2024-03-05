В селе под Новосибирском продают одноэтажный коттедж за баней за 35 млн

Над проектом дома работало архитектурное бюро. Все комнаты выполнены в спокойных тонах — с использованием дерева, белого, серого и черного цветов. В коттедже есть несколько спален и два санузла, панорамные окна. Гостиная совмещена с кухонной зоной.