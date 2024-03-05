Корейский контейнерный перевозчик отказался от заходов в порт Восточный

Южнокорейская морская контейнерная линия Sinokor прекращает выполнять судозаходы в порт Восточный в Приморском крае. Последние рейсы в этом направлении будут возможны до 31 марта, сообщает ИА PrimaMedia.
Последующие отправки контейнеров перевозчик предлагает планировать либо через порт Владивосток, либо судами сторонних линий.
На сайте Sinokor говорится, что в порту Восточный перевозчик заходит своими судами на терминал ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, входит в группу Global Ports), которое в феврале 2024 года было включено в санкционный список США.
«У ВСК широкий диверсифицированный портфель российских и иностранных клиентов. Мы выполняем все обязательства перед клиентами, продолжаем работу по контрактам в полном объеме», — сообщили «Интерфаксу» (18+) в компании.
Мощность железной дороги к портам Приморья растёт, но ограниченно.
Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило о сдерживающих факторах перевозок грузов по Восточному полигону.
Global Ports — крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии. Также распоряжается внутренним терминалом «Логистический парк “Янино” под Санкт-Петербургом.
Крупнейший акционер Global Ports — группа компаний «Дело» Сергея Шишкарева и «Росатома».