Корейский контейнерный перевозчик отказался от заходов в порт Восточный

Global Ports — крупнейший оператор морских контейнерных терминалов в России. Компания владеет контейнерными и многофункциональными терминалами в РФ («Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии. Также распоряжается внутренним терминалом «Логистический парк “Янино” под Санкт-Петербургом.