Дарькина пытаются оставить без порта во Владивостоке

Бизнесмен Александр Евдокимов, владеющий 47,371% (47,6% обыкновенных) акций ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (входит в группу компаний «ТИГР» экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина), направил миноритариям обязательное предложение о выкупе акций, сообщает ИА PrimaMedia.
Стоимость выкупа в рамках оферты установлена на уровне 442 рублей за акцию номиналом 1 рубль. Заявления от миноритариев будут приниматься в течение 70 дней со дня поступления предложения.
Согласно списку аффилированных лиц «Владморрыбпорта» на 31 декабря 2023 года, основным владельцем порта является московская компания «Геотэкс», которой принадлежат 51,9% уставного капитала (52,14% обыкновенных акций). По данным ЕГРЮЛ, 67,99% капитала «Геотэкса» владеет ООО «Тигр-Инфраструктура» (Москва), 22,01% — президент и владелец ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин, 10% — Дмитрий Мартынов.
В свою очередь Александру Евдокимову принадлежит порядка десяти компаний, в том числе ООО «Рыбинвесткомпани» (Москва), которое специализируется на оптовой торговле рыбой и морепродуктами.
«Геотэкс» и Евдокимов (через ООО «Берег-Ост») владеют, соответственно, 52% и 48% капитала ООО «Владивостокский рыбный терминал» (Владивосток), которое построило холодильник на территории рыбпорта.
«Владивостокский морской рыбный порт» представляет собой универсальный перегрузочный комплекс, способный осуществлять операции с различными видами грузов и переработку рыбопродукции. Производственные мощности расположены на 10 причалах порта Владивосток с глубинами от 9,75 до 11,5 метра.