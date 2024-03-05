«Русагро» готовится к переезду с Кипра на остров Русский

Группа компаний «Русагро» (головная структура группы — Ros Agro — зарегистрирована на Кипре) подала документы в регулирующие органы Кипра для запуска редомициляции на остров Русский во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Группа с 2016 года реализует в ТОР «Михайловский» проект производственного свиноводческого кластера полного цикла.
Головная структура группы «Русагро» — Ros Agro — в настоящее время зарегистрирована на Кипре.
"Мы докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрским регуляторам на получение лицензии на проведение действий по редомицеляции.
Мы пока не получили соответствующее разрешение, ждем. Как только оно будет получено, сразу запустим все необходимые акционерные решения для запуска редомицеляционного процесса«, — сказал директор по корпоративному развитию ООО “Группа компаний “Русагро” Александр Тарасов на телефонной конференции 5 марта.
Он уточнил, что компания работает над ускорением сроков, однако четкого срока по ответу от регулятора на вопрос по редомициляции нет.
Позиция компании в том, что она намерена вернуться к вопросу о выплате дивидендов только после завершения редомициляции.
«По дивидендам логика не меняется. Наша задача — не ущемить права ни одного нашего акционера. Как только мы сможем сделать редомициляцию, так как без нее не все наши акционеры могут получать дивиденды, мы вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды», — сказал Александр Тарасов.
«Русагро» является одним из ведущих агрохолдингов РФ. Развивает производстве подсолнечного масла и маргарина, сахара и промышленных жиров, свинины. Выручка группы в 2023 году выросла на 15%, до 277,3 млрд рублей.
Активы компании расположены в 15 регионах РФ, в том числе в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Оренбургской областях, Приморском крае и др. Земельный банк составляет 685 тысяч гектаров.
САР были созданы на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.