«Русагро» готовится к переезду с Кипра на остров Русский

«По дивидендам логика не меняется. Наша задача — не ущемить права ни одного нашего акционера. Как только мы сможем сделать редомициляцию, так как без нее не все наши акционеры могут получать дивиденды, мы вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды», — сказал Александр Тарасов.