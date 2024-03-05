Овец без ветеринарных документов пытались провезти в Иркутскую область

Специалисты Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия в Слюдянке остановили и досмотрели автомобиль, который перевозил 17 баранов и овец. Об этом сообщают в ведомстве.
Животных везли из Бурятии в Ангарск без согласования на вывоз и ветеринарных документов. Нелегальных пассажиров потребовали вернуть обратно.
— В связи с выявлением узелкового дерматита у сельскохозяйственных животных, с 15 февраля пост ДТП в Слюдянке осмотрел 764 автомобиля, перевозящих скот. Выявили восемь случаев перевозки без документов. Пресекли нелегальную перевозку 259 голов крупного рогатого скота и 94 головы мелкого рогатого скота, — говорят в ведомстве.
23 эпизоотических очага зарегистрировано на территориях Черемховского, Усольского, Иркутского муниципальных районов.