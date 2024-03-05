В Красноярске разрешили строительство тоннеля метро на улице Шахтёров

Строители подготовили монтажный котлован на будущей станции «Улица Шахтёров», также там уже собран и готов к работе щит «Екатерина», к которому и проложат первый тоннель. Как отмечает губернатор Михаил Котюков, госэкспертиза также дала разрешение на обустройство территории станции «Улица Карла Маркса» и промежуточного котлована для притоннельного сооружения.