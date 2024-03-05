В Красноярске разрешили строительство тоннеля метро на улице Шахтёров

Красноярский метрополитен получил положительное заключение государственной экспертизы на начало строительства тоннеля от станции на улице Шахтёров. Об этом сообщают губернатор Михаил Котюков и члены правительства Красноярского края.
Строители подготовили монтажный котлован на будущей станции «Улица Шахтёров», также там уже собран и готов к работе щит «Екатерина», к которому и проложат первый тоннель. Как отмечает губернатор Михаил Котюков, госэкспертиза также дала разрешение на обустройство территории станции «Улица Карла Маркса» и промежуточного котлована для притоннельного сооружения.
«Участок тоннелей от станции “Улица Шахтёров” будет построен на глубине 38 метров стандартным для классического механизированного тоннелестроения способом при помощи двух тоннелепроходческих комплексов диаметром 6 метров», — сообщают в правительстве Красноярского края.
Добавим, что тоннель на улице Шахтёров станет первым, который построят в рамках реализации обновлённого проекта метро Красноярска.