Массовые отключения воды во Владивостоке мешают торговле в центре города

Из-за массового отключения холодного водоснабжения во Владивостоке 5 марта в двух торговых центрах: «Малом ГУМе» и «Клевер Хаусе» — не открылись для работы фуд-корты и уборные.

Как сообщает VL.ru, кафе внутри ТЦ предварительно запаслись водой еду готовят, однако санузлы для посетителей закрыты и туалетные кабинки заперты.

Водный комплекс «Акватория» тоже не принимает гостей. В «Малом ГУМе» объявлений нет, но закрыт вход на фуд-корт. В ТЦ «Клевер Хаус» проход к санузлам и эскалатор на этаж с фуд-кортом огорожены.

В кинотеатре «Уссури» в туалете есть чем смывать — из кранов бежит тёплая вода. В торговом центре «Центральный» вода тоже есть — уборные и фуд-корт работают. Работает туалет в подземном переходе на Светланской. Функционирует и начавшая работать вчера общественная уборная на площади Адмирала Фокина.