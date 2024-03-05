Массовые отключения воды во Владивостоке мешают торговле в центре города

Из-за массового отключения холодного водоснабжения во Владивостоке 5 марта в двух торговых центрах: «Малом ГУМе» и «Клевер Хаусе» — не открылись для работы фуд-корты и уборные.
Как сообщает VL.ru, кафе внутри ТЦ предварительно запаслись водой еду готовят, однако санузлы для посетителей закрыты и туалетные кабинки заперты.
Водный комплекс «Акватория» тоже не принимает гостей. В «Малом ГУМе» объявлений нет, но закрыт вход на фуд-корт. В ТЦ «Клевер Хаус» проход к санузлам и эскалатор на этаж с фуд-кортом огорожены.
Более 3800 жилых домов, административных зданий и социальных объектов в Ленинском, Первореченском, Фрунзенском и Советском районах отключены от холодной воды до 23:45. По информации Примводоканала, отключения связаны с ремонтными работами.