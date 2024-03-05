Стало известно, каких сотрудников не хватает омским работодателям

В феврале в регионе на 31% выросло количество вакансий по сравнению с таким же месяцем прошлого года. Омские работодатели стали больше искать специалистов из сферы «Стратегии, инвестиции, консалтинг» и сферы страхования.
«Эти две профсферы объединяет то, что количественно таких специалистов рынку нужно не слишком много — на их долю приходится меньше одного процента от всех активных предложений о работе в регионе. Существенная динамика вакансий связана в основном с тем, что год назад спрос на таких работников был крайне низким, а в нынешнем году он восстанавливается до своих привычных значений», — отметила руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко.
В настоящее время в Омской области большой спрос на рабочий персонал — количество таких вакансий составляет 25% от общего количества предложений о работе. Компании региона также активно ищут сотрудников сферы производства и строителей.