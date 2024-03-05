Стало известно, каких сотрудников не хватает омским работодателям

«Эти две профсферы объединяет то, что количественно таких специалистов рынку нужно не слишком много — на их долю приходится меньше одного процента от всех активных предложений о работе в регионе. Существенная динамика вакансий связана в основном с тем, что год назад спрос на таких работников был крайне низким, а в нынешнем году он восстанавливается до своих привычных значений», — отметила руководитель пресс-службы «hh.ru Сибирь» Лилия Эсауленко.