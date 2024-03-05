Детали для двигателя самолёта SJ-100 напечатают на 3D-принтере

Центр аддитивных технологий госкорпорации Ростех в этом году введет в эксплуатацию новейший отечественный 3D-принтер. Аппарат позволит изготавливать жаропрочные детали для новейших турбин, в том числе для авиадвигателей ПД-8 и ПД-14, а также вертолетной силовой установки ВК-650 В, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня аддитивные технологии, то есть метод создания трехмерных объектов путем послойного добавления материала, — неотъемлемая часть любого высокотехнологичного производства, особенно это касается производства самолетов и вертолетов. Наращивание возможностей 3D-печати, внедрение новых станков и расширение количества новых применяемых сплавов и материалов — важнейшие задачи, стоящие перед Центром аддитивных технологий. Особенно это актуально в свете масштабных проектов в области гражданской авиации, которые реализуют наши авиастроительные заводы, — заявил генеральный директор ЦАТ Владислав Кочкуров.
Отечественный 3D-принтер изготовлен компанией «Лазерные системы» и будет применяться в первую очередь для производства комплектующих новейших двигателей ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 и ВК-650 В для легких вертолетов.
Напомним, двигатель ПД-8 является импортозамещенной силовой установкой для самолетов SJ-100, собираемых на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Когда двигатель пройдет все испытания и получит сертификат, он заменит собой российско-французский двигатель SaM146, который до этого использовался на «Суперджетах».