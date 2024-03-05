Детали для двигателя самолёта SJ-100 напечатают на 3D-принтере

Отечественный 3D-принтер изготовлен компанией «Лазерные системы» и будет применяться в первую очередь для производства комплектующих новейших двигателей ПД-8 для ближнемагистрального самолета SJ-100, ПД-14 для среднемагистрального лайнера МС-21 и ВК-650 В для легких вертолетов.



Напомним, двигатель ПД-8 является импортозамещенной силовой установкой для самолетов SJ-100, собираемых на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Когда двигатель пройдет все испытания и получит сертификат, он заменит собой российско-французский двигатель SaM146, который до этого использовался на «Суперджетах».