Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном

Пилотный проект предусматривает выдачу с апреля 2024 года разрешений вида «в/из третьи страны» в электронном виде на пунктах пропуска Атамекен, Б. Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен.
Прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам будет осуществляться территориальными органами Комитета госдоходов Министерства финансов РК через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:
1) регистрации в системе электронной очереди;
2) документов на транспортные средства;
3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;
4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;
5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.
Данный механизм позволит добросовестным перевозчикам упростить грузоперевозки с Республикой Узбекистан и исключить спекуляцию с местами в очереди и передачи бланков разрешений третьим лицам.
Отечественные перевозчики, заезжающие в РУ через территорию Казахстана, будут получать узбекистанские разрешения в электронном виде на пунктах пропуска.
Отечественные перевозчики заезжающие в Республику Узбекистан без транзита по территории Республики Казахстан могут получать узбекистанские разрешения через портал электронного правительства согласно требованиям Правил применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок в Республике Казахстан.
На сегодняшний день проект приказа согласован с указанными госорганами.