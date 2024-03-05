Казахстан упростит грузоперевозки с Узбекистаном

В целях дальнейшего упрощения выдачи узбекистанских бланков разрешений разработан проект совместного приказа министров транспорта, финансов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан о реализации пилотного проекта по выдаче узбекских бланков разрешений, передает BaigeNews со ссылкой на Минтранспорта РК.