МВД Беларуси сказало, как вернуть деньги, украденные мошенниками

В МВД Беларуси озвучили способы, как именно можно вернуть деньги, которые украли мошенники. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Алексей Новаш.
Он заверил, что украденные деньги вернуть можно, подчеркнув, что это сложный процесс. По его словам, за четыре года в стране было предпринято много мер практического характера, которые направлены на решение указанной задачи.
— Венцом является принятие указа президента в августе 2023 года. Основной его этап вступил в силу с 1 марта.
Новаш отметил, что практически в режиме 24/7 было налажено взаимодействие между МВД, а также поставщиками банковских услуг. Это, уточнил он, дает возможность видеть в режиме реального времени проводимые операции и принимать меры, связанные с блокировкой средств, находящихся на счетах.
Он обратил внимание на то, что, со своей стороны, в банке человека проинформируют, покажут и предупредят, что он может столкнуться с мошенниками.
— Далее введен период так называемого охлаждения, то есть в течение суток у человека есть время подумать.
Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности сказал, что в банке ему сразу же не выдадут кредит, а дадут время подумать. Он допустил, что, возможно, кто-то из родственников подскажет или же объяснит, что этого делать не нужно. Кроме того, если человек говорит, что у него случилось какое-то несанкционированные списание средств, то он может обратиться в любой правоохранительный орган.
— Пока на уровне центрального аппарата. Взаимодействуем с банковским сектором, получаем от них информацию и имеем возможность до 10 суток блокировать вообще все расходные операции по этому счету.
Это, акцентировал внимание Новаш, увеличивает возможность сохранения денег на определенном счете, а также не дать из выйти за границу, чтобы ими завладели аферисты.