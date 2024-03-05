МВД Беларуси сказало, как вернуть деньги, украденные мошенниками

Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности сказал, что в банке ему сразу же не выдадут кредит, а дадут время подумать. Он допустил, что, возможно, кто-то из родственников подскажет или же объяснит, что этого делать не нужно. Кроме того, если человек говорит, что у него случилось какое-то несанкционированные списание средств, то он может обратиться в любой правоохранительный орган.