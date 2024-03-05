Парковки будут работать бесплатно в Нижнем Новгороде в мартовские праздники, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Нижегородцы и гости города смогут бесплатно оставить свои автомобили на открытых парковочных зонах с 20:00 7 марта по 08:00 11 марта. Мера действует также в субботу и воскресенье.
Напомним, что резидентные и льготные парковочные разрешения необходимо оформлять ежегодно. Для продления резидентного и льготного парковочного разрешения необходимо подать заявление на портале Госуслуг или обратиться в МФЦ Нижнего Новгорода.
Парковочная система с применением штрафных санкций к тем, кто не соблюдает установленные правила, запущена и работает на 109 открытых парковочных зонах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что перекрытый участок улицы Ошарской планируют открыть в мае.