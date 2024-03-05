Туристические поездки по Хабаровскому краю представят в Китае

В Китае 5 марта началась международная туристическая выставка, которая продлится несколько месяцев и охватит порядка 30 китайских городов. Там свои предложения представят отели, курорты, туристические агентства. В мероприятии примет участие и бизнес Хабаровского края.
Хабаровчане представят свои предложения в Шанхае, Пекине, Чунцине, Шэньчжэне и Сиане. Города выбрали не зря — именно отсюда в регион приезжает больше всего туристов. В выставке край принимал участие еще до пандемии.
В прошлом году в Хабаровск приехали 35 туристических групп, поэтому в этот раз специалистам есть, что показать.
— Мы планируем представить туры через Хабаровск, дальше все зависит от программы: это туры с рыбалкой, джип-туры на реку Коппи, туры на Камчатку, Сахалин — это отличная возможность познакомиться с русской культурой, увидеть дикую природу, пожить в нелюдных местах, порыбачить, поесть свежевыловленных крабов, рыбу, — рассказал директор туристической компании-участника Артем Волков.
Аренду и застройку стенда оплатит Центр поддержки экспорта, также будут работать переводчики, которые помогут снять языковой барьер.