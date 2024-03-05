Бюджет Хабаровского края почти достиг 200 млрд рублей

— В послании президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что зафиксированы серьезные результаты в экономике, в том числе и Хабаровском крае. Президент подчеркнул: для решения новых перспективных задач развития в стране созданы все условия, сформированы все команды, набраны хорошие темпы и компетенции, — заявил Михаил Дегтярев. По всем ключевым показателям обеспечен рост до предсанкционного уровня. Большие результаты достигнуты в привлечении инвестиций. Сегодня в регионе реализуется 146 проектов на общую сумму 6,3 трлн рублей с созданием в будущем более 30 тыс рабочих мест. В числе важнейших в этом году инвестпроектов — строительство ГОКа на Малмыжском медном месторождении, прокладка Тихоокеанской железной дороги и возведение порта Эльга в Тугуро-Чумиканском районе, модернизация Амурского ГМК и ввод в эксплуатацию ГОКа на месторождении «Малютка» в Аяно-Майском районе.



Министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин рассказал, что в прошлом году доходы консолидированного бюджета Хабаровского края составили 194,8 млрд рублей, объем налоговых и неналоговых доходов — 155,2 млрд рублей.



На финансирование социальной сферы правительством было направлено почти 121 млрд рублей или две трети от всех расходов регионального бюджета: полностью выполнены обязательства в сфере социальной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта. На обеспечение национальных проектов, инициированных главой государства, направлено 18,4 млрд рублей. При этом, еще 4 года назад о бюджете Хабаровского края можно было говорить как о бюджете выживания, но не развития. За последнее время в регионе многое изменилось: долг равномерно сокращается, доходы бюджета растут, инвестиции обновляют рекорды. Бюджет сохраняет свою социальную направленность — более 64% средств идут именно на социальные нужды. Это указывает на то, что социальная сфера развивается, а дополнительные деньги, которые попадают в бюджет, тратятся на людей и в их интересах.