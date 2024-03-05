Соцфонд по Башкирии назвал условия для ежемесячной выплаты из маткапитала

«Обратиться за ежемесячной выплатой можно в любую клиентскую службу отделения СФР, в МФЦ, через госуслуги, в любое время со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, — напомнили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии. — В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых СФР в рамках межведомственного взаимодействия, решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты приема заявления. Ежемесячная выплата из материнского капитала устанавливается на 12 месяцев, за месяц до окончания этого периода можно подать заявление на ее продление».