Соцфонд по Башкирии назвал условия для ежемесячной выплаты из маткапитала

«Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе проживания семьи на дату подачи заявления. В Башкирии это — 13 340 рублей», — уточнили в пресс-службе отделения Социального фонда.
Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка, то выплата назначается с месяца рождения ребенка. В остальных случаях — с месяца обращения за ее назначением.
В назначении ежемесячной выплаты может быть отказано в нескольких случаях. Среди них — достижение ребенком 3 лет; использование средств материнского (семейного) капитала в полном объеме; если совокупный доход семьи превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ, в Башкирии эта сумма составляет 27 506 рублей; отмена усыновления ребенка, в отношении которого подано заявление о получении ежемесячной выплаты; установление факта назначения ежемесячной выплаты на первого ребенка по Федеральному закону № 418-ФЗ, а также установление факта назначения ежемесячной выплаты на третьего ребенка или последующих детей в соответствии с региональным законодательством.
«Обратиться за ежемесячной выплатой можно в любую клиентскую службу отделения СФР, в МФЦ, через госуслуги, в любое время со дня рождения ребенка и до достижения им возраста трех лет. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, — напомнили в пресс-службе отделения Социального фонда по Башкирии. — В случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых СФР в рамках межведомственного взаимодействия, решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается в срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты приема заявления. Ежемесячная выплата из материнского капитала устанавливается на 12 месяцев, за месяц до окончания этого периода можно подать заявление на ее продление».
Как сообщал ранее Башинформ, действие программы материнского капитала в России продлят как минимум до 2030 года. С этим предложением 29 февраля в ходе оглашения послания к Федеральному Собранию выступил Президент РФ Владимир Путин.
Как отметил глава государства, сейчас в стране проживают свыше двух миллионов семей, где растут более двух — трех детей. При этом показатели неизменно растут в лучшую сторону, отметил Путин.