В Новосибирск до конца года поступят ещё 169 новых троллейбусов

В течение 2024 года парк троллейбусов Новосибирска пополнится на 169 единиц. Об этом на сессии Заксобрания региона рассказал губернатор Андрей Травников.
Также, по словам чиновника, для мегаполиса будет изготовлено 20 новых трамваев в рамках подписанного соглашения с холдингом «БелКоммунМаш».
Как отметил Травников, в 2023 году на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры Новосибирска было направлено более 7,3 млрд рублей. А за последние пять лет город закупил 279 единиц транспорта.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске троллейбус № 5 продлили до «Стрижей».