Еще 37 компаний намерены «переехать» в Казахстан

«До конца года мы должны… Там я не могу сказать, что это будет точно 37 компаний. Возможно, это будет чуть меньше, возможно, чуть больше, но до конца года мы эту работу проведем. То есть, я хочу здесь отметить, что по каждой компании проводится работа индивидуально. То есть, есть у них конкретные запросы, что конкретно нужно конкретной компании. Там условно одни компании просят только земельный участок, другие — преференции, льготы и так далее. И поэтому отраслевые госорганы, комитет по инвестициям, Казах Инвест данную работу проводят», — резюмировал спикер.