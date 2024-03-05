В Волгоградской области еще две УК получили лицензию на работу

Как сообщили в региональной ГЖИ, новые УК пока не имеют домов в управлении. Они смогут полноценно работать после внесения в реестр данных о новых лицензиях.
Напомним, разрешения выдают по мере рассмотрения заявлений областной инспекцией Госжилнадзора. Соискателя проверяют на соответствие лицензионным требованиям и только после этого принимают решение.
Отметим, в настоящее время в Волгоградской области зарегистрировано 218 организаций, которые имеют лицензию на управление МКД. Фактически работает с жилым фондом 171 из них. Решение поставленных губернатором Андреем Бочаровым задач по наведению порядка в ЖКХ продолжается на плановой и системной основе.