Какие дворы Волгограда будут отремонтированы в наступившем году?

В каких дврах Волгограда в 2024 году будут проводить ремонт внутриквартальных дорог?
Список таких дворов уже определен. Известно, что работы продлятся до 1 сентября включительно. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Комдорстрой». На проведение ремонтов выделяется 272 655 493,65 рубля.
Тракторозаводский район
ул. Гороховцев 28, 30,
ул. Н. Отрады 21,
ул. Загорская 6,
ул. им. Салтыкова-Щедрина 1, 5, 7.
Краснооктябрьский район
ул. Таращанцев 44, 46, 48, 43, 45, 47,
ул. Хользунова 26, 30,
Дзержинский район
ул. Ангарская 116,118,
ул. им. Рыбалко 12а,
ул. Восточно-Казахстанская 14,
ул. 51-ой Гвардейской, 40,44, 46.
Центральный район
ул. им. Хиросимы 15, 15а,
ул. Рокоссовского 40а, 40б, 40 В, 40 г,
ул. Двинская 3,
ул. Пархоменко 25, 27,
пр. им. В. И. Ленина, 39, 37,
ул. Пражская 16, 16а.
Ворошиловский район
ул. Иркутская 2, ул. Циолковского 40,
ул. Иркутская 4,6, ул. Краснослободская 17,
ул. Иркутская 8 В,
ул. Елецкая 13,15,17,
Советский район
ул. Василевского 2,4,6,
ул. Даугавская 4, 4а,
Кировский район
ул. 64-й Армии 36, 38, 38а, 38б,
ул. Кирова 74,
ул. Вельботная 3, 5,
ул. Розы Люксембург, 5,
Красноармейский район
пр. Героев Сталинграда, 16,18,20,22,24,26,
ул. Фадеева, 3,5,7,9,11,13,
ул. Удмуртская 32,
Укладка асфальтобетонных смесей должна осуществляться с помощью асфальтоукладчиков. Обозначено, что готовый слой должен быть полностью сформированным, без дефектов. Особо оговорено в требованиях и то, что поперечные стыки, образующиеся в связи с перерывами в работе, перед продолжением укладки обязательно обрезать и удалять отрезанную часть.
Также по условиям контракта, если неблагоприятные метеорологические условия могут повлиять на качество работы, то укладку смеси следует прекратить.