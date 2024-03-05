Какие дворы Волгограда будут отремонтированы в наступившем году?

Укладка асфальтобетонных смесей должна осуществляться с помощью асфальтоукладчиков. Обозначено, что готовый слой должен быть полностью сформированным, без дефектов. Особо оговорено в требованиях и то, что поперечные стыки, образующиеся в связи с перерывами в работе, перед продолжением укладки обязательно обрезать и удалять отрезанную часть.