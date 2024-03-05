Хабаровский край вышел на туристический рынок Китая

— С помощью Центра мы активно участвовали в выставках еще до пандемии. И сейчас благодаря сформировавшимся контактам и давним китайским партнерам мы работаем довольно эффективно. В 2023 году нами было принято 35 китайских туристических групп. На выставке мы планируем представить туры через Хабаровск, дальше все зависит от программы: это туры с рыбалкой, джип-туры на реку Коппи, туры на Камчатку, Сахалин — это отличная возможность познакомиться с русской культурой, увидеть дикую природу, пожить в нелюдных местах, порыбачить, поесть свежевыловленных крабов, рыбу, — рассказал директор компании «Тур Восток» Артем Волков.