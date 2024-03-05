Хабаровский край вышел на туристический рынок Китая

Туристический бизнес Хабаровского края принимает участие в крупномасштабной международной туристической выставке The Universal Tourism Exhibition (UTE) в Китае. В течение нескольких месяцев мероприятие пройдет в 30 китайских городов. При поддержке регионального Центра экспорта наши туристические предложения будут представлены в Шанхае, Пекине, Чунцине, Шэньчжэне и Сиане, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Именно из этих городов и их провинций в наш регион приезжает наибольшее количество туристов.
— С помощью Центра мы активно участвовали в выставках еще до пандемии. И сейчас благодаря сформировавшимся контактам и давним китайским партнерам мы работаем довольно эффективно. В 2023 году нами было принято 35 китайских туристических групп. На выставке мы планируем представить туры через Хабаровск, дальше все зависит от программы: это туры с рыбалкой, джип-туры на реку Коппи, туры на Камчатку, Сахалин — это отличная возможность познакомиться с русской культурой, увидеть дикую природу, пожить в нелюдных местах, порыбачить, поесть свежевыловленных крабов, рыбу, — рассказал директор компании «Тур Восток» Артем Волков.
— Мы готовы им помогать: принимать участие в международных выставках, бизнес-миссиях, искать партнеров за рубежом. Услугами нашего Центра в 2023 году воспользовались 9 туркомпаний края, — отметил Михаил Сергеенко. Как отметили в краевом Минтуре инструментом продвижения региональных туров на рынок КНР являются также туристические аккаунты в популярных социальных сетях Китая WeChat, Weibo, Baidu и Douyin.
— Работа ведется с августа прошлого года в рамках поручений губернатора Михаила Дегтярева по повышению туристической привлекательности региона не только внутри страны, но и за рубежом. Мультиканальный маркетинг позволяет охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов. На всех площадках рассказывается о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, — сообщили в краевом Минтуре.
Данным проектом занимается АНО «Туристский информационный центр Хабаровского края». Помимо этого, в 2024 году будет организована международная бизнес-миссия во Вьетнам, где компании нашего региона смогут познакомить жителей этой страны со своими турами.