В челябинском поселке Развязка появился газ

Праздник пришел на улицу Счастливую в поселке Развязка (Чурилово) — долгие годы ее жители вынуждены были отапливать дома углем и дровами. Теперь же у них появился доступ к «голубому топливу». С июня по декабрь 2023 года в поселке было построено 14 км подземных газовых сетей, возможность подключиться к газу появилась у 417 домовладений.
В церемонии приняли участие главный бухгалтер ООО «Газпром межрегионгаз» Михаил Лебедев, гендиректор АО «Челябинскгоргаз» Антон Лебедев, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов, жители поселка Развязка. Участники зажгли символический факел.
Самыми первыми подключились жильцы дома по улице Счастливой — в присутствии высоких гостей был повернут газовый вентиль и хозяева впервые вскипятили чай на газплите.
— С 2012 года, как купили участок, мы ждали, когда у нас появится газ. До этого топили углем и дровами, — рассказывает хозяйка дома Нина Сельницына. — Сейчас, с газовым отоплением получится избежать перепадов температур. Будем жить как в городской квартире!
С 2021 года в России реализуется масштабная программа догазификации, по которой газ подводится до границ земельных участков без привлечения средств граждан. На сегодняшний день только в Челябинске поступило порядка 2 тысяч заявок на догазификацию домов, три четверти которых удовлетворены, а 759 домовладений уже фактически подключены к системе.
—Догазификация — это процесс непрерывный, поскольку в городе постоянно строятся новые дома в частном секторе, что требует проведения дополнительных мероприятий, — рассказал директор «Челябинскгоргаза» Антон Лебедев, — Более того, в своем послании президент Владимир Путин озвучил тезис о необходимости газификации СНТ. Сейчас мы ждем, когда появится соответствующая нормативная база, чтобы начать работать еще и в этом направлении.
Подвод газа ведется до границ участка, домашнее газовое оборудование — котлы, трубы, плиты — владельцы устанавливают за свой счет. Однако в регионе существует полтора десятка категорий граждан, которые имеют право на субсидию на установку оборудования.