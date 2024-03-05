В челябинском поселке Развязка появился газ

С 2021 года в России реализуется масштабная программа догазификации, по которой газ подводится до границ земельных участков без привлечения средств граждан. На сегодняшний день только в Челябинске поступило порядка 2 тысяч заявок на догазификацию домов, три четверти которых удовлетворены, а 759 домовладений уже фактически подключены к системе.