В Приморье собираются возвести поселок для работников порта Суходол

По планам, в поселке должны построить 63 жилых многоэтажки, 254 таунхауса, 132 дуплекса и 382 частных дома. Общая площадь жилого фонда составит 726 780 кв. м — из расчета. Запланирована постройка шести детских садов на 1,8 тыс. мест, трёх школ на 3,3 тыс. учеников, технического училища и поликлиники со станцией скорой помощи, спортивного и торгово-развлекательного комплексов. Теплоснабжение поселка планируется сделать на газовом топливе — через модульные котельные и внутриквартирные котлы.