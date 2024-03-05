В Приморье собираются возвести поселок для работников порта Суходол

Поселок для 7,5 тыс. работников строящегося порта Суходол и членов их семей собираются создать на площади не менее 50 га. в Шкотовском районе Приморского края. Об этом сообщил гендиректор порта Сергей Кропотов во время посещения территории порта председателем госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.
Порт возводится на относительном удалении от населенных пунктов, поэтому принято решение строить отдельный поселок. Необходимые земельные участки уже найдены, решаются вопросы с оформлением документов, рассказал руководитель порта.
По планам, в поселке должны построить 63 жилых многоэтажки, 254 таунхауса, 132 дуплекса и 382 частных дома. Общая площадь жилого фонда составит 726 780 кв. м — из расчета. Запланирована постройка шести детских садов на 1,8 тыс. мест, трёх школ на 3,3 тыс. учеников, технического училища и поликлиники со станцией скорой помощи, спортивного и торгово-развлекательного комплексов. Теплоснабжение поселка планируется сделать на газовом топливе — через модульные котельные и внутриквартирные котлы.
Крупный инвестпроект морской порт Суходол, создан для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних предприятий по угледобыче. Постройка терминалов порта идет на побережье бухты Теляковского.