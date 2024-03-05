Проблемный ЖК «Гелиос» достроили в Нижнем Новгороде

ЖК «Гелиос» начала строить компания «Вертикаль» в 2016 году. Дома обещали сдать в 2019 году, но работы встали в апреле 2020 года, застройщика признали банкротом. В 2021 году Фонд защиты дольщиков решил достроить ЖК. На тот момент готовность объекта составляла 35%. Генеральным подрядчиком выступила нижегородская «Дирекция по строительству».



В Едином реестре проблемных объектов не осталось ни одного дома из Нижегородской области, сказал заместитель губернатора Сергей Морозов. По его словам, проблема обманутых дольщиков в регионе фактически решена. С 2018 года в области восстановлены права 7,4 тыс. жильцов из 212 долгостроев.



Елена Ковалева.