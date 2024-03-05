Казахстанцы стали чаще страховать жилье от землетрясений

При этом бизнес более ответственно подходит к защите недвижимого имущества. Количество договоров страхования имущества на случай катастрофических рисков среди юридических лиц за январь-февраль увеличилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер собранных премий юридических лиц за два месяца 2023 года превысил премии, собранные по договорам физических лиц, в 740 раз. За два месяца 2024 года разрыв остается все еще очень высоким, хоть и уменьшился до 593-кратного значения.