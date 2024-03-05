Казахстанцы стали чаще страховать жилье от землетрясений

Количество заключенных договоров добровольного страхования имущества на случай землетрясения среди граждан в СК «Евразия» увеличилось почти на 80% за первые два месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
За первые два месяца 2024 года физические лица застраховали 855 объектов недвижимости по Казахстану на случай землетрясения и других катастрофических рисков, по сравнению с прошлым годом прирост составил 77,3%. За аналогичный период прошлого года было застраховано всего 482 объекта. Уровень страхового покрытия имущества физических лиц остается крайне низким по всей стране.
«На сегодняшний день в Казахстане застраховано менее 2% от всех объектов жилой недвижимости. Граждане не придают внимания важности страхования, при том, что около 40% территории нашей страны находится в сейсмоопасной зоне. Январское землетрясение в Алматы заставило многих задуматься о приобретении полиса, тем не менее только 6−7% из позвонивших в наш колл-центр пришли и застраховали свое имущество», — комментирует заместитель председателя правления СК «Евразия» Нуржан Джантуреев.
При этом бизнес более ответственно подходит к защите недвижимого имущества. Количество договоров страхования имущества на случай катастрофических рисков среди юридических лиц за январь-февраль увеличилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Размер собранных премий юридических лиц за два месяца 2023 года превысил премии, собранные по договорам физических лиц, в 740 раз. За два месяца 2024 года разрыв остается все еще очень высоким, хоть и уменьшился до 593-кратного значения.
«Недавняя серия землетрясений в Алматы подстегнула интерес к страхованию, однако прирост достигнут за счет эффекта низкой базы. Подавляющее число объектов жилой недвижимости застраховано в рамках ипотечного кредитования. В целом уровень проникновения добровольного страхования имущества остается крайне низким, и в случае разрушительного землетрясения в Алматы или любом другом крупном населенном пункте огромная нагрузка ляжет на государство, его бюджет и резервы», — сказал представитель СК «Евразия».
Лидером по количеству застрахованных объектов жилой недвижимости является Астана, на которую приходится половина новых договоров страхования — 50,4%. Доля Алматы составила только 14,85%. Как правило, договор страхования недвижимого имущества заключается на 12 месяцев.
По данным Бюро национальной статистики, всего в Казахстане на конец 2023 года было зарегистрировано 2,52 млн единиц жилой недвижимости, в том числе 307,9 тыс. многоквартирных жилых домов. 170,28 тыс. объектов расположено в Алматы, 267,1 тыс. — в Алматинской области — наиболее сейсмоопасных регионах страны.