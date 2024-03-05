Мобильные переводы: почему сумма в 255 тысяч вызовет подозрение налоговой

Предпринимательским кодексом предусмотрено, что обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, имеющие годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем 12-кратный МЗП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (МЗП на 01.01.2024 года составляет 85 000 тенге). Так в предлагаемой редакции за охваченный критерием период в три месяца для целей налогового администрирования взят показатель 3 МЗП (по состоянию на 01.01.2024 года 255 тыс. тенге). В органы государственных доходов сведения по лицам, которые соответствуют критериям будут направлены банками-операторами в установленном порядке. Если произведенные операции не превышают установленной нормы критерия, то сведения по ним передаваться не будут.