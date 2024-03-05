В Уфе благоустроят сквер по улице Революционной около кольца Центрального рынка

Он отметил, что также в ходе работ по благоустройству центральной части Уфы будет обновлена территория кругового движение на пересечении улиц Революционная и 50-летия Октября. На сегодняшний день там ведутся подготовительные работы, в том числе — снос нестационарных торговых объектов, расположенных вблизи кольца Центрального рынка.