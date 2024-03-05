В Уфе благоустроят сквер по улице Революционной около кольца Центрального рынка

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил глава администрации Советского района Айдар Базгутднов.
По его словам, сметная стоимость объекта составит 12 млн. рублей.
«Для реализации проекта благоустройства будет привлечена ландшафтная организация. По проекту будет уложено более 200 кв. м асфальтового покрытия, обновятся бортовые камни, уложена тротуарная фигурная плитка, установлены опоры освещения и 30 метров скамеек индивидуального изготовления. Также предусмотрено озеленение территории в виде газона, высадки деревьев разного сорта, более 1000 многолетних цветов в клумб с системой автоматического полива», — рассказал глава района.
Он отметил, что также в ходе работ по благоустройству центральной части Уфы будет обновлена территория кругового движение на пересечении улиц Революционная и 50-летия Октября. На сегодняшний день там ведутся подготовительные работы, в том числе — снос нестационарных торговых объектов, расположенных вблизи кольца Центрального рынка.