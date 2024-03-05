Движение по первой очереди Шакшинского моста Уфы запустят в июне

Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.
По словам чиновника, на мосту работы идут круглые сутки, всего на объекте задействовано 80 рабочих. Ночью работает бригада из 17 человек.
«В ближайшее время продолжится работа с опорами и бетонными конструкциями Также заменят балочные конструкции общим весом 1500 т. Сейчас эти работы ведутся на одной половине моста, где закрыто движение автомобилей. Уже смонтировано 653,9 т металлоконструкций из 758 т, что составляет 93%. При этом заводом-изготовителем завезено уже 183 т конструкций на вторую половину моста», — сообщил чиновник.
Отметим, что по данным управления, в августе движение на мосту могут закрыть полностью. Уфимцам предложат передвигаться по Восточному выезду и через паромную переправу.