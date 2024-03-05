Снесут всё? На трассе М-5 решат проблему с туалетами и самостроями

Стыд и срам наших дорог
«Каждое лето мы с семьёй путешествуем на своём автомобиле, — рассказал читатель “АиФ-Челябинск” Александр Гаврилов. — В позапрошлом году ездили в Абхазию, в прошлом — в Дагестан. На трассах сегодня хватает и заправок, и кафешек, а вот с туалетами — беда. Они, конечно, встречаются через сколько-то километров пути, но ведь к ним и на метр не подступиться, тем более с детьми. Часто приходится видеть, как люди на трассах справляют нужду прямо у своих машин. Это стыд и срам наших дорог! То ли дело в Беларуси: несколько лет назад у них появились тёплые стационарные туалеты, которые обслуживают владельцами трасс. Там чисто, тепло, стоят автоматизированные умывальники, можно помыть руки… “.
В 2017 году постановлением Правительства РФ было определено, где, в каком количестве и на каком расстоянии друг от друга должны располагаться на различных трассах такие объекты.
К примеру, на автомагистралях, скоростных и нескоростных дорогах первого класса через каждые 250 км нужны кемпинги или мотели, в которых в обязательном порядке должны быть пункты общественного питания, туалеты, прачечные, охраняемые освещаемые автостоянки, душевые кабинки и мусоросборники.
На каждые 100 км автодорог второго и третьего классов должны быть предусмотрены заведения общепита, автозаправки с моечными пунктами, магазинами, станциями техобслуживания, а также двумя площадками для отдыха. Если трасса имеет четыре полосы движения и более, то число таких площадок удваивается.
На дорогах четвертого класса АЗС, кафе и станции техобслуживания могут размещаться через каждые 150 км, а площадки отдыха — через 75 км. Но в упомянутом постановлении ни слова не сказано о том, через сколько километров пути, а главное за чей счёт должна создавать более простая инфраструктура — отдельно стоящие туалеты.
«Туалеты — это, конечно, наша головная боль, — констатировал факт начальник ФКУ Упрдор “Южный Урал” Владимир Муравьёв. — Строить одиночные кабинки вдоль дорог нерационально, потому что их попросту будет некому убирать. Проблему туалетов решат многофункциональные зоны (МФЗ), которые уже начали строить вдоль федеральных автодорог. А стационарные туалеты будут повсеместно демонтированы. Они уже всё равно не отвечают ни требованиям времени, ни безопасности, ни санитарным нормам, ни даже безопасности».
Сотня нелегалов
До конца 2030 года опорная сеть автомобильных дорог РФ будет максимально обеспечена необходимым комплексом сервисных услуг для комфортного пребывания пользователей в дороге.
«Наша задача — создать комплексные объекты придорожного сервиса, чтобы в одной локации размещалось несколько объектов — автозаправка, кафе, гостиница, магазин, вертолетная площадка и др., — заявил начальник Управления земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства Александр Соколовский во время рабочего визита в Челябинск 29 февраля. — Сеть “Росавтодора” составляет порядка 61 тыс. км, а вдоль них — 12,5 тыс. объектов дорожного сервиса. Они созданы ещё до 90-х годов, когда нормативная база позволяла строиться без разрешительных документов. В результате появились многочисленные стихийные рынки, придорожные забегаловки, значительная часть которых работает вне правового поля».
По итогам анализа, который был проведен «Росавтодором» и областным правительством, из двухсот объектов сервиса на трассе М-5 — АЗС, кафе, стоянок, гостиниц — больше сотни являются незаконными.
«Так сложилось, что ранее власти не уделяли этому должного внимания, — объяснил Владимир Муравьев. — А собственники не предпринимали со своей стороны ничего, чтобы вывести свой бизнес в легальное поле. Мы понимаем, что с одной стороны это рабочие места для людей, но с другой, нелегальная деятельность зачастую равнозначна некачественному сервису и даже может становиться точкой притяжения криминала. В перспективе объекты, которые находятся в полосе отвода, создадут сложности при расширении автодороги, а те, что по факту возведены на обочине, создают реальную угрозу безопасности дорожного движения. В идеале объектов придорожного сервиса должно быть меньше, но качество их и масштаб должен быть больше».
Затянется надолго?
Решать проблему с нелегалами и самостроями будут двумя путями — строить МФЗ и параллельно сносить самострои по решению судов. Предпринимателей, нарушающих нормативы, призвали объединиться в группы и совместно строить специальные съезды с трассы и площадки под свое законное размещение.
«Предстоящий объем работ настолько велик, что говорить о каких-либо сроках преждевременно, — заявил министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов. — Понятно, что это займёт не один год. Затянуть процесс могут земельные разбирательства: скорее всего, многие собственники начнут оспаривать решения о демонтаже через суд».
«У нас нет задачи снести всё, — подчеркнул Муравьёв. — Будем стараться сохранить необходимое количество объектов, приведя их в нормативное безопасное состояние. Желательно, чтобы все выглядели в соответствии с установленным дизайн-кодом, в какой-то единой концепции, которую с архитектурной точки зрения можно и нужно проработать».
По его словам, для бизнеса, который будет участвовать в создании многофункциональных дорожных зон, будет предоставляться государственная поддержка. Уже известно, что одна из первых МФЗ в Челябинской области, предположительно, появится на обходе Сима, где будет построен новый автозаправочный комплекс сети «Лукойл». Комплекс представит собой две зеркальные зоны, то есть расположится по обеим сторонам дороги. На его строительство планируют потратить более 300 млн рублей. Подробностей пока нет, известно лишь, что объект будет больше по площади и функционалу, чем обычные заправочные станции.