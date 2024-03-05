Снесут всё? На трассе М-5 решат проблему с туалетами и самостроями

«Каждое лето мы с семьёй путешествуем на своём автомобиле, — рассказал читатель “АиФ-Челябинск” Александр Гаврилов. — В позапрошлом году ездили в Абхазию, в прошлом — в Дагестан. На трассах сегодня хватает и заправок, и кафешек, а вот с туалетами — беда. Они, конечно, встречаются через сколько-то километров пути, но ведь к ним и на метр не подступиться, тем более с детьми. Часто приходится видеть, как люди на трассах справляют нужду прямо у своих машин. Это стыд и срам наших дорог! То ли дело в Беларуси: несколько лет назад у них появились тёплые стационарные туалеты, которые обслуживают владельцами трасс. Там чисто, тепло, стоят автоматизированные умывальники, можно помыть руки… “.