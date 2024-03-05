В Новосибирске создадут новый парк, объединив Бугринскую рощу и «Арену»

Власти Новосибирска планируют создать новое городское рекреационное пространство, объединив территорию Бугринской рощи и парка «Арена». Концепция парка еще не готова, но известно, что он займет около 370 гектаров. Решение было принято губернатором Андреем Травниковым. А в ходе эфира в Центре управления регионом об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.