В Новосибирске создадут новый парк, объединив Бугринскую рощу и «Арену»

Власти Новосибирска планируют создать новое городское рекреационное пространство, объединив территорию Бугринской рощи и парка «Арена». Концепция парка еще не готова, но известно, что он займет около 370 гектаров. Решение было принято губернатором Андреем Травниковым. А в ходе эфира в Центре управления регионом об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Так, с помощью проекта «Формирование комфортной городской среды» число реконструированных парков в Новосибирске за 7 лет увеличилось в 40 раз. За это время были обустроены: Затулинский дисперсный парк, Заельцовский парк, Михайловская набережная, а также Монумент Славы.
Как отметила Терешкова, после создания нового парка, жители левого берега получат уникальное по российским меркам пространство. На огромной территории будут лес, детские технопарки, остроги и другие социальные и культурные объекты.