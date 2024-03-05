В Перми инфекционную больницу на новое место начнут перевозить в начале лета

Во время эфира в студии радио «Комсомольская правда» с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным речь зашла о переезде инфекционной больницы в новое здание. Напомним, комплекс из трех зданий общей площадью 30 тыс. кв. метров был возведен в Индустриальном районе Перми и рассчитан на 232 места.
— Перевозить инфекционную больницу из центра города мы будем в конце весны — начале лета, — рассказал Дмитрий Махонин.
Напомним, строительство нового здания для инфекционной больницы на Леонова, 84 продлилось чуть менее двух лет, и было завершено в конце 2023 года.
Сейчас приоритетный объект сферы здравоохранения региона проходит итоговую проверку: его оснащают медоборудованием и проводят сертификацию. Краевая инфекционная больница вошла в число ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми.