Кому-то повезет, а у кого-то под конец отопительного сезона счета будут огромными: «Молдовагаз» пересчитает квитанции за газ за февраль — рассказываем, сколько будем платить

В связи с вступлением в силу с 23 февраля текущего года новых тарифов на природный газ, АО «Молдовагаз» извещает своих бытовых потребителей о следующей модели их применения и начисления оплаты: если показания приборов учёта (счётчиков) были переданы посредством онлайн-платформ предприятия, или физически считаны контролёрами газораспределительных компаний 29 февраля, то они будут разделены на все дни месяца с целью определения среднесуточного потребления.
Если у контролёров не было доступа к счётчикам, или их показания не были переданы самим потребителем посредством онлайн-платформ и других доступных инструментов, газораспределительные предприятия группы «Молдовагаз» применят их аналитическое (прогнозируемое) распределение, исходя из фактического потребления природного газа в сопоставимый период (месяц) предыдущих лет, с их последующей корректировкой.
В случае появления вопросов, связанных с фактурированием потребления природного газа в феврале 2024 года, потребители могут позвонить на единый номер телефона 1304 (1305 в случае столицы), а также направить петицию посредством услуги «Личный кабинет потребителя» на сайте www.moldovagaz.md.