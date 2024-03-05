Кому-то повезет, а у кого-то под конец отопительного сезона счета будут огромными: «Молдовагаз» пересчитает квитанции за газ за февраль — рассказываем, сколько будем платить

В связи с вступлением в силу с 23 февраля текущего года новых тарифов на природный газ, АО «Молдовагаз» извещает своих бытовых потребителей о следующей модели их применения и начисления оплаты: если показания приборов учёта (счётчиков) были переданы посредством онлайн-платформ предприятия, или физически считаны контролёрами газораспределительных компаний 29 февраля, то они будут разделены на все дни месяца с целью определения среднесуточного потребления.

Например, если у того или иного домохозяйства, по состоянию на 29 февраля, общий объём потребления достиг условных 145 кубометров природного газа, то его среднесуточное потребление составит 5 кубометров (145 кубометров, разделённые на 29 календарных дней). Таким образом, за период с 1 по 22 февраля данному потребителю будет начислено 110 кубометров газа (5 кубометров, умноженные на 22 календарных дня) по ранее действовавшим тарифам, а с 23 по 29 февраля — оставшиеся 35 кубометров (5 кубометров в сутки, умноженные на 7 календарных дней) по новым ценам, утверждённым регулятором. Расчёты будут детально отражены в фактурах, направляемых потребителям.