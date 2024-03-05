До миллиона яиц отправлять в Россию планируют птицеводы Казахстана

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Отгрузку еще 400 тысяч яиц ожидают на этой неделе, сообщили в Ассоциации яичных производителей Казахстана.
«Ежемесячные поставки в течение года планируется организовать на уровне 1 миллиона куриных яиц», — указывается в сообщении.
По данным ассоциации, дополнительный экспорт яиц в Россию обеспечивают торговый дом «Коко» (ТОО «Жас-Канат 2006») и ТОО «Шанырак ГмбХ» (ТОО «Курочка Ряба»).
«Мощности данных фабрик позволяют нарастить объем производства яиц до миллиона штук в месяц без ущерба внутреннему рынку Казахстана», — заявили в Ассоциации.
В январе 2024 года правительство России обратилось к Казахстану с просьбой об экспорте дополнительного объема куриных яиц, напомнили в организации.
По словам президента Ассоциации яичных производителей Казахстана Кайрата Маишева, отечественные птицефабрики обеспечивают 100% потребности внутреннего рынка страны в куриных яйцах и могут поставлять на экспорт дополнительно до 1 млн штук ежемесячно, без влияния на цену и объем производства яиц на внутреннем рынке.
Он также подчеркнул, что Ассоциация подписала меморандум с Минторговли, в соответствии с которым производители обязались «зафиксировать» верхний предел оптовой цены на яйца категории С1 до конца 2024 года и обеспечить стабильные поставки во все регионы.