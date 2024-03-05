На одной из центральных улиц Омска разрешили построить два магазина

Кроме того, разрешение на строительство магазина по улице Куйбышева 29 февраля 2024 года получил Артюхов Ю. В. Согласно кадастровой карте, участок площадью 392 «квадрата» имеет разрешенное использование «Для размещения магазинов, торговых комплексов и центров (в том числе салонов по продаже автотранспортных средств)». Он расположен на углу улиц Куйбышева и Бульварной в Центральном округе Омска.