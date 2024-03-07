Россиян проинструктировали на случай потери жилья из-за мошенников

Оспорить действия злоумышленников, в частности законность переоформления права собственности, можно в суде. Трактовать случившееся как мошенничество можно, если доказать изначальный умысел и отсутствие намерений совершить сделку, а также факт подделки документов. От пострадавшего потребуется предоставить документы, подтверждающие право владения, и доказать, что преступники получили доступ к недвижимости обманным способом. Помогут также свидетельские показания и медсправка о недееспособности пострадавшего.