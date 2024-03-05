Аварийный дом на Ломоносова в Нижнем Новгороде расселят в 2024 году

«Снос аварийного дома 15 литера А по улице Ломоносова будет возможен только после завершения процедуры изъятия земельного участка, на котором расположен дом, и помещений, находящихся в нем, для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в депстрое.