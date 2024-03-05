Аварийный дом на Ломоносова в Нижнем Новгороде расселят в 2024 году, сообщили НИА «Нижний Новгород» в городском депстрое.
К первому марта все еще не расселены владельцы 38 из 79 квартир дома. Региональное правительство перечислит мэрии дополнительные средства на расселение дома. Когда деньги поступят, их направят на выплаты возмещения за изымаемую недвижимость.
Напомним, жители дома выехали из него в декабре 2017 года и сейчас проживают в арендованных квартирах по договорам найма. На компенсацию за аренду квартир жителям из резервного фонда правительства Нижегородской области и мэрии города выделено 3,18 млн рублей.
«Снос аварийного дома 15 литера А по улице Ломоносова будет возможен только после завершения процедуры изъятия земельного участка, на котором расположен дом, и помещений, находящихся в нем, для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в депстрое.
В настоящее время организована охрана аварийного дома.