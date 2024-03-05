С 1 июля воронежцы будут оплачивать электроэнергию по дифференцированному тарифу

В министерстве государственного регулирования тарифов Воронежской области напомнили, что с 1 июля вступят в силу дифференцированные тарифы на оплату электропотребления. Напомним, эта мера направлена на пресечение использования ресурса недобросовестными потребителями. На размерах платежей простых граждан нововведение не отразится, заверяют чиновники.
Ранее мы подробно рассказывали, как именно будет производиться расчет. Для определения стоимости электроэнергии будут использоваться три диапазона потребления. В первом (от 0 до 1050 кВт/ч) тариф будет наименьшим. Во втором (от 1051 до 2100 кВт/ч) — повышенным. И в третьем (свыше 2100 кВт/час) — максимальным. При этом многодетные семьи будут оплачивать ресурс по минимальному тарифу, не зависимо от объема потребления.
По оценкам специалистов, стандартная квартира с рядовым набором электроприборов не может в месяц потребить больше 100−150 кВт/ч.