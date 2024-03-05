С 1 июля воронежцы будут оплачивать электроэнергию по дифференцированному тарифу

Ранее мы подробно рассказывали, как именно будет производиться расчет. Для определения стоимости электроэнергии будут использоваться три диапазона потребления. В первом (от 0 до 1050 кВт/ч) тариф будет наименьшим. Во втором (от 1051 до 2100 кВт/ч) — повышенным. И в третьем (свыше 2100 кВт/час) — максимальным. При этом многодетные семьи будут оплачивать ресурс по минимальному тарифу, не зависимо от объема потребления.