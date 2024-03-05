В Челябинске одобрили проект велопешеходного моста через реку Миасс

Велопешеходный мост через реку Миасс должен соединить жилые кварталы северо-запада в районе улицы Университетской набережной и «РМК-арены» с Шершнёвским бором. По мосту можно будет добраться из спальных районов до центра Челябинска пешком или на велосипеде. Проект моста получил положительное заключение негосударственной экспертизы.
Вантовый мост внешне похож на другие подобные сооружения в Европе. В Челябинске он станет первым подвесным мостом. Строительством 80-метровой конструкции займётся промышленная группа «Конар». Проект моста компания презентовала ещё в июле 2022 года на выставке «Иннопром». Закончить строительство планировали в сентябре 2023 года, однако сроки серьёзно сдвинулись.