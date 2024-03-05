В Челябинске одобрили проект велопешеходного моста через реку Миасс

Вантовый мост внешне похож на другие подобные сооружения в Европе. В Челябинске он станет первым подвесным мостом. Строительством 80-метровой конструкции займётся промышленная группа «Конар». Проект моста компания презентовала ещё в июле 2022 года на выставке «Иннопром». Закончить строительство планировали в сентябре 2023 года, однако сроки серьёзно сдвинулись.