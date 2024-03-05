Челябинскую колбасу впервые отправили на экспорт за границу

Колбасные изделия челябинского производства впервые в истории пошли на экспорт. Одна из местных фабрик по переработке мяса отгрузила более 1,7 тонны своей продукции в Республику Узбекистан. Об этом сегодня, 5 марта, сообщила пресс-служба уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Речь идет о 21 наименовании различных колбасных изделий.
«Качество и безопасность всей экспортируемой продукции подтверждены протоколами лабораторных испытаний, проведенных в Челябинском филиале подведомственного Службе ФГБУ “ВНИИЗЖ”», — уточнили в ведомстве.
Одновременно с колбасой за границу отправилась партия южноуральского комбикорма. Почти 65 тонн пищевого концентрата для крупного рогатого скота заказал покупатель из Монголии.