ФНС: В Татарстане проживают 29 миллиардеров

По его словам, всего в налоговые органы республики поступили свыше 560 тыс. деклараций. 220 человек заработали от 100 млн до 1 млрд руб.



Господин Сафиуллин добавил, что миллиардеры живут и в таких крупных городах Татарстана, как Казань, Альметьевск и Набережные Челны, а также в других населенных пунктах.



Больше всего татарстанцы заработали в прошлом году за счет операций с ценными бумагами, а ИП за счет оптовой и розничной торговли нефтепродуктами, оптовой торговли продуктами, автодеталями, напитками и табачными изделиями.



«Ъ-Казань».