Импорт в Беларуси по итогам января оказался больше экспорта

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси составил в январе почти 6,4 млрд в долларовом эквиваленте, следует из данных Белстата.
Более точная сумма — 6,36 млрд долларов. Из них экспорт — это примерно 3 млрд, а импорт — почти 3,3 млрд. Общая сумма внешнеторгового товарного оборота выросла за год (с января 2023-го) на 1,1%. В том числе экспорт увеличился на 2,4%, а импорт уменьшился на 0,03%.
В то же время пока что Беларусь больше тратит на закупку товаров, чем зарабатывает на экспорте, если считать именно в долларовом эквиваленте. Такая же картина была в 2023 году, а на протяжении 2022-го экспорт был, как правило, больше импорта.
Ранее первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков пояснял, что экспорт товаров все-таки растет, промышленное производство на подъеме. Но одновременно с этим увеличивается и так называемый инвестиционный импорт.
То есть страна закупает немало технологического оборудования и других товаров, чтобы создавать новые предприятия и модернизировать существующие. Есть и тенденция роста импорта некоторых потребительских товаров.
Не так давно на этом фоне был принят указ, который освобождает от НДС технологическое оборудование, которое закупается за пределами страны и не имеет аналогов в Беларуси.