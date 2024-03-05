В Казахстане прогнозируется дефицит электроэнергии следующей зимой

— Прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года, — сообщил Наби Айтжанов на заседании коллегии Министерства энергетики РК.