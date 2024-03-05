В Казахстане прогнозируется дефицит электроэнергии следующей зимой

— Прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года, — сообщил Наби Айтжанов на заседании коллегии Министерства энергетики РК.
По его словам, при прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт, дефицит составит порядка 1,025 ГВт, который может быть покрыт в основном путем импорта из Российской Федерации, либо ограничением потребителей Казахстана.
— Согласно текущей динамике роста потребления электроэнергии в предстоящий ОЗП, максимум нагрузки южной зоны может составить более 4500 МВт. Для обеспечения полного покрытия потребностей потребителей южного региона и недопущения ввода ограничений, необходима работа Жамбылской ГРЭС в 5-ти блочном режиме, — добавил он.
В целом, по данным АО «KEGOC», прогнозный баланс электрической мощности на 2024−2030 годы складывается со значительным ее дефицитом — до 6,2 ГВт к 2030 году.