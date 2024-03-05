Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны «Прожектор»

Участок бывшей промзоны «Прожектор» площадью 3,12 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«На территории, расположенной между Зеленым проспектом и 1-м и 3-м проездами Перова Поля, появятся общественно-деловой комплекс и жилые дома для участников программы реновации», — написал мэр Москвы.
Градостроительный потенциал территории оценивают в 106,75 тысячи квадратных метров недвижимости. Реализация проектов позволит создать около 1,2 тысячи рабочих мест.
Сейчас в столице одобрено и реализуется 68 проектов комплексного развития территорий общей площадью примерно 870 гектаров, в рамках которых планируют возвести более 16,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате город получит около 169 тысяч рабочих мест.