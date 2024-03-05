Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны «Прожектор»

Сейчас в столице одобрено и реализуется 68 проектов комплексного развития территорий общей площадью примерно 870 гектаров, в рамках которых планируют возвести более 16,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате город получит около 169 тысяч рабочих мест.