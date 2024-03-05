Зарплаты в странах ЕАЭС выросли в 2023 году: где и насколько

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Департамент статистики Евразийской экономической комиссии пришел к выводу, что во всех странах ЕАЭС выросли зарплаты.
«Среднемесячная номинальная и реальная заработная плата в январе — декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.
Размер среднемесячной номинальной зарплаты составил: в Армении — 270 тысяч армянских драмов, в Беларуси — 1,9 тысячи белорусских рублей, в Казахстане — 360,8 тысячи тенге, в Кыргызстане — 33,3 тысячи сомов, в России — 73,7 тысячи российских рублей.