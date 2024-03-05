Крупнейшую солнечную электростанцию Беларуси выставили на продажу

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Аукцион по продаже солнечной электростанции в Чериковском районе запланирован на 14 марта, сообщается на сайте «БелЮрОбеспечения».
Это самая крупная в Беларуси фотоэлектростанция. Сейчас стартовая цена объекта — около 79,75 млн рублей. По данным районной газеты «Веснiк Чэрыкаўшчыны», договор на ее строительство был заключен с инвестором в 2014 году, а возведение объекта начала в 2018 года компания-генподрядчик ЗАО «Белзарубежстрой».
В сентябре 2021 года был подписан акт ввода в эксплуатацию. Станцией владела компания «Солар Лэнд», которая принадлежала британскому юрлицу. Коммерческая эксплуатация объекта началась в феврале 2022 года.
Позже компания «Солар Лэнд» была включена в особый список Совмина Беларуси. Все активы, которые есть в этом перечне (постановление № 436 от 1 июля 2022 года) принадлежат иностранцы юрлицам или гражданам. Их нельзя продавать без разрешения властей.
В мае отношения «Солар Лэнд» и белорусских властей ухудшились. В том числе с владельцев станции хотели взыскать около 15 млн рублей, которые им заплатило ранее государство за поставку электроэнергии. Компания пыталась банкротиться, но суд вернул заявление. В итоге станция в Чериковском районе была фактически национализирована.
Как следует из описания лота на сайте «БелЮрОбеспечения», станция отключена от государственных электросетей «в связи с признанием недействительной регистрации возведенных должником объектов электросетевой инфраструктуры».
Также потенциального покупателя предупреждают, что оборудование, которое используется на объекте, нельзя вывозить за пределы страны.
«Восстановление качества производимой станцией электрической энергии не подтверждено», — сказано в описании.