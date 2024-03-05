Крупнейшую солнечную электростанцию Беларуси выставили на продажу

Это самая крупная в Беларуси фотоэлектростанция. Сейчас стартовая цена объекта — около 79,75 млн рублей. По данным районной газеты «Веснiк Чэрыкаўшчыны», договор на ее строительство был заключен с инвестором в 2014 году, а возведение объекта начала в 2018 года компания-генподрядчик ЗАО «Белзарубежстрой».