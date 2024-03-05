За последние годы в Узбекистане возросла урожайность хлопчатника и пшеницы — эксперты

Эксперты Института макроэкономических и региональных исследований (ИМРИ) провели оценку эффективности использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве.
Согласно их данным, в 2018—2022 годах посевные площади в целом по республике сократились на 1,3% — с 3,396 миллиона гектаров до 3,353 миллиона гектаров.
Площадь многолетних насаждений за указанный период увеличилась с 432,5 тысячи гектаров до 488,6 тысячи гектаров или на 13%.
Эксперты отмечают, что одной из поставленных целей в этот период было постепенное сокращение площадей посевов пшеницы и хлопчатника. За 2018−2022 годы доля пшеницы и хлопчатника в общей посевной площади сократилась с 73,5% до 69,5%.
При этом отмечается, что реализуемые реформы в хлопковом и зерновом секторах позволили достигнуть значительного роста продуктивности по этим культурам.
Средняя урожайность хлопчатника по республике в 2018—2022 годах возросла на 62,4,%, то есть с 21 центнера с гектара до 34,1 центнера с гектара. Урожайность пшеницы выросла с 41 центнера с гектара до 47,2 центнера с гектара или на 15,1%.
По данным ИМРИ, за указанный пятилетний период в целом по республике достигли роста среднего дохода с 1 гектара обрабатываемой площади с 42 миллионов сумов с гектара до 46,5 миллионов сумов.
Наибольший рост среднего дохода с 1 гектара земли в этот период обеспечен в следующих областях:
в Ферганской (+24,5%),
в Наманганской (+20,2%),
в Кашкадарьинской (+17,8%),
в Сырдарьинской (+17,3%),
в Сурхандарьинской (+15,8%).
Эксперты подчеркивают, что для достижения поставленной цели в Стратегии «Узбекистан — 2030» об увеличении среднего дохода с гектара до 5 тысяч долларов необходимо повысить среднепогектарный доход на 18,9% от его уровня в 2022 году, который составил 4205 долларов.