За последние годы в Узбекистане возросла урожайность хлопчатника и пшеницы — эксперты

Средняя урожайность хлопчатника по республике в 2018—2022 годах возросла на 62,4,%, то есть с 21 центнера с гектара до 34,1 центнера с гектара. Урожайность пшеницы выросла с 41 центнера с гектара до 47,2 центнера с гектара или на 15,1%.