Почти три четверти электроэнергии «Самрук-Энерго» вырабатывают ТЭЦ — Максутов

«На сегодняшний день суммарная электрическая мощность “Самрук-Энерго” составляет 7 845 МВт, что составляет 32% от общего объема выработки в стране, в том числе: тепловые электрические станции — 5 828 МВт, гидроэлектростанции — 1 904 МВт, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — 113 МВт», — сказал Максутов в ходе заседания коллегии министерства во вторник.
Таким образом, 74,3% мощности «Самрук-Энерго» вырабатывают ТЭЦ.
По словам главы компании, в состав АО «Самрук-Энерго» входит также ТОО «Богатырь Комир» с объемом добычи 46 млн тонн угля в год, электросетевая компания АО «АЖК», с протяженностью сетей порядка 30 тыс. км и энергосбытовая компания «АлматыЭнергоСбыт», обслуживающая более 930 тыс. абонентов.
Напомним, Казахстан объявил о цели достижения углеродной нейтральности к 2060 году.