Почти три четверти электроэнергии «Самрук-Энерго» вырабатывают ТЭЦ — Максутов

«На сегодняшний день суммарная электрическая мощность “Самрук-Энерго” составляет 7 845 МВт, что составляет 32% от общего объема выработки в стране, в том числе: тепловые электрические станции — 5 828 МВт, гидроэлектростанции — 1 904 МВт, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — 113 МВт», — сказал Максутов в ходе заседания коллегии министерства во вторник.