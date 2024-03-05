Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси

Более того, в прибалтийскую страну нельзя будет ввозить муку и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбу, остатки производства крахмала, отходы производства сахара, арахисовое масло, хлопковые семена, семена рапса, кокосовые или пальмовые орехи и другие виды сырья для пищепрома, а также для производства сельхозкормов.