Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Беларуси

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Правительство Латвии запретило ввоз многих видов сельхозпродукции из Беларуси и России, сообщают латвийские СМИ.
Решение вступит в силу с 8 марта 2024 года. Под запрет попали картофель, томаты, лук, чеснок, капуста, морковь, репа, брюква, свекла, редис, огурцы, свежие овощи, кукуруза, гречка, пшеница, рожь, ячмень, овес и другие сельскохозяйственные культуры.
Более того, в прибалтийскую страну нельзя будет ввозить муку и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, рыбу, остатки производства крахмала, отходы производства сахара, арахисовое масло, хлопковые семена, семена рапса, кокосовые или пальмовые орехи и другие виды сырья для пищепрома, а также для производства сельхозкормов.
Фактически расширяется ранее утвержденный санкционный перечень. При этом из него пропал раздел, где говорится о запрете поставок в Латвию семян и плодов масличных растений, растений для промышленных нужд, соломы и грубого корма.
Пока что перечень «запрещенки» действует до 1 июля 2025 года. Не исключено, что срок могут продлить.
Ввозить упомянутые выше товары, если они происходят из России и Беларуси, в Латвию нельзя даже из третьих стран. Но запрет не действует, если такие товары перевозятся транзитом по латвийской территории в другие страны-участницы ЕС.