Биткоин достиг своего исторического максимума и «обвалился»

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Цена криптовалюты Биткоин достигла своего исторического максимума, преодолев отметку в 69 тысяч долларов, следует из данных торгов.
Валюта достигла рекордного показателя в 69244,5 долларов, следует из информации крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance, но тут же начала свое снижение. Так, согласно данным биржи на 22:55 5 марта стоимость одного биткоина составляла 60721 доллар.
Биткоин прибавляет в стоимости уже вторую неделю подряд. Так, с 25 февраля цена этой криптомонеты выросла почти на треть.
В последний раз стоимость биткоина в 69 тысяч долларов была зафиксирована 10 ноября 2021 года, но сегодняшние показатели обновили исторический максимум. Самая низкая цена у биткоина была в июле 2013 года — она составляла 67 долларов.
Стоит отметить, что стоимость биткоина зависит от спроса и предложения на бирже. Высокий спрос и ограниченное предложение вызывают увеличение цен, в то время как небольшая потребность и избыточное предложение ведут к ее падению.